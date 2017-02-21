Чиновник одесского филиала Укрзалізниці погорел на взятке: фото
Прокуратура задержала чиновника Одесской дистанции электроснабжения, регионального филиала публичного акционерного общества Укрзалізниця, по подозрению в вымогательстве взятки в размере $10,5 тыс. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области.
"Чиновник требовал и получил $10 500 от представителя предприятия за подписание разрешительной документации на подключение дополнительного трансформатора для поставки электроэнергии на объект", - сказано в сообщении.
Чиновник был разоблачен во время получения неправомерной выгоды.
По данному факту открыто производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса - вымогательство и получение неправомерной выгоды.
Фото: od.gp.gov.ua
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:08
-
13:31
-
13:06
-
12:59
-
10:42