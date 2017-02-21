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Чиновник одесского филиала Укрзалізниці погорел на взятке: фото

21.02.2017 14:42
Чиновник получил $10 500 от предпринимателя за подписание документов на подключение дополнительного трансформатора для поставки электроэнергии
Чиновник одесского филиала Укрзалізниці погорел на взятке: фото
Фото: od.gp.gov.ua

Прокуратура задержала чиновника Одесской дистанции электроснабжения, регионального филиала публичного акционерного общества Укрзалізниця, по подозрению в вымогательстве взятки в размере $10,5 тыс. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области.

"Чиновник требовал и получил $10 500 от представителя предприятия за подписание разрешительной документации на подключение дополнительного трансформатора для поставки электроэнергии на объект", - сказано в сообщении.

Чиновник был разоблачен во время получения неправомерной выгоды.


По данному факту открыто производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса - вымогательство и получение неправомерной выгоды.


Фото: od.gp.gov.ua

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ЛIГАБiзнесIнформ
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