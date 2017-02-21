USD:  26.98  27.31   EUR:  28.42  29.09  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Грицак поручил СБУ найти лидера Белого молота

21.02.2017 14:53
Ранее Гитлянская сообщила, что СБУ не осуществляла и не осуществляет никаких оперативных или следственных действий в отношении Горанина
Грицак поручил СБУ найти лидера Белого молота

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак поручил заняться розыском координатора организации Белый молот Владислава Горанина. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

"Внимание !!! Председатель СБУ поручил принять все необходимые меры для розыска Горанина", - написала Гитлянская. 

Ранее на странице Белого молота Вконтакте появилась запись о том, что Горанина похитили неизвестные в штатском. На пересечении улиц Васильковская и Стельмаха на него якобы напали, затолкали в автомобиль и скрылись. Сейчас местонахождение Горанина неизвестно. 

Гитлянская сообщила, что СБУ не осуществляла и не осуществляет никаких оперативных или следственных действий в отношении Горанина. 

19 января 2017 года, в третью годовщину начала силового противостояния на Майдане, на столичной улице Грушевского произошла потасовка между представителями правых организаций ОУН, Правый сектор и Белый Молот и полицейскими. Причиной стычки стала попытка участников митинга поджечь шины на дороге, которая была пресечена правоохранителями. После непродолжительных столкновений стороны разошлись, митингующие вернулись на Майдан.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 