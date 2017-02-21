Лидер Белого молота Горанин нашелся - Коханивский

Руководитель организации украинских националистов (ОУН) назвал произошедшее похищением

Руководитель организации украинских националистов (ОУН) Николай Коханивский сообщил, что лидер организации Белый молот Владислав Горанин нашелся. Об этом Коханивский написал в своем Facebook.

"Горан нашелся. Детали своего похищения он опубликует в своем заявлении, которое скоро выйдет", - написал Коханивский.

Ранее на странице Белого молота Вконтакте появилась запись о том, что Горанина похитили неизвестные в штатском. На пересечении улиц Васильковская и Стельмаха на него якобы напали, затолкали в автомобиль и скрылись. Сейчас местонахождение Горанина неизвестно.

Гитлянская сообщила, что СБУ не осуществляла и не осуществляет никаких оперативных или следственных действий в отношении Горанина.

19 января 2017 года, в третью годовщину начала силового противостояния на Майдане, на столичной улице Грушевского произошла потасовка между представителями правых организаций ОУН, Правый сектор и Белый Молот и полицейскими. Причиной стычки стала попытка участников митинга поджечь шины на дороге, которая была пресечена правоохранителями. После непродолжительных столкновений стороны разошлись, митингующие вернулись на Майдан.

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