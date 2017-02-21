СБУ разоблачила механизм фиктивной легализации россиян в Украине

На Закарпатье Служба безопасности Украины разоблачила механизм незаконной легализации российских граждан в Украине через фиктивное трудоустройство

Механизм незаконной легализации российских граждан в Украине через фиктивное трудоустройство разоблачила на Закарпатье Служба безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители обнаружили гражданина России, который в Ужгороде оформил юридическую контору на подставных лиц. Фиктивно трудоустроившись в ней, уроженец Уфы делился собственным опытом "легализации" с другими иностранцами и лицами без гражданства.

Гражданин РФ должен официальное разрешение на кратковременное пребывание в Украине, но значительно превысил этот срок. Государственным учреждениям, уполномоченным продлить срок законного пребывания в Украине, он предоставил ложную информацию о себе, в частности якобы о его преследовании в России.

Сотрудники СБУ также установили, что на самом деле этот иностранец намеревался обратиться в суд, чтобы вернуть российскому "Сбербанку" якобы долги граждан Украины.

На основании материалов СБУ Ужгородский город ской районный суд принял постановление о выдворении гражданина РФ за нарушение правил пребывания в Украине. Иностранцу также запрещен въезд в Украину на три года.

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