Со счетов Януковича пытались снять более 100 млн грн

20 февраля арестованы счета сотрудников "Всеукраинского банка развития" на сумму 100,64 млн грн, которые пытались снять путем перевода в банк "Глобус"

20 февраля решением Печерского суда Киева были арестованы счета банковских сотрудников "Всеукраинского банка развития" на сумму 100,64 млн грн, которые пытались снять путем перевода в банк "Глобус". Об этом сказано в постановлении, опубликованном в реестре Печерского райсуда Киева.

19 января должностные лица "Всеукраинского банка развития", владельцем которого был Александр Янукович, перечислили 100,64 млн грн в банк "Глобус". Формально средства находились на депозитных счетах сотрудников "Всеукраинского банка развития". Чтобы легализировать средства сотрудники банка создали преступную группировку, а для маскировки разместили их на своих депозитных счетах, предварительно придумав легенду о займе.





При попытке снять деньги, суд заблокировал счета сотрудников банка Януковича по требованию Генпрокуратуры.

С конца октября 2015 года Печерский районный суд выдал ряд разрешений следователям МВД на арест средств на счетах Всеукраинского банка развития Александра Януковича на сумму свыше 2,75 млрд грн. Судом наложены аресты на счета самого Александра Януковича, четырех юридических лиц и 32 "подконтрольных ему физических лиц"

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