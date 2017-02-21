Кировоградская область: под лед провалились 5 рыбаков, один погиб

Как сообщили в ГСЧС, изначально в воде оказались двое любителей зимней рыбалки. Позже под лед провалились еще трое рыбаков, пришедшие на помощь

В Кировоградской области на Днепре под лед провалились пятеро рыбаков, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.



Сегодня, 21 февраля, в 13:00 спасатели получили сообщение о том, что в селе Куцеволовка Онуфриевского района на расстоянии около 1,5 км от берега под лед попали двое рыбаков.



По прибытии на место происшествия было установлено, что, пытаясь оказать помощь двоим утопающим, под лед провалились еще трое рыбаков, находившиеся неподалеку на водоеме.





Фото: kirovohrad.dsns.gov.ua

В результате сотрудникам ГСЧС и местным жителям удалось спасти четырех человек, один рыбак погиб.



Сейчас выясняются обстоятельства трагедии.



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