В Волынской области на взятке задержан главу сельсовета - СБУ
Сотрудники Службы безопасности совместно с полицией задержали главу одного из сельских советов Маневицкого района Волынской области по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Чиновник требовал 15 тыс грн за передачу в долгосрочную аренду 30 гектаров земли сельскохозяйственного назначения в местах залежей янтаря.
Оперативники спецслужбы задержали подозреваемого в собственном доме во время получения взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
Фото: СБУ
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