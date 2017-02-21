В Винницкой области электропоезд сбил автобус: погиб водитель

В результате столкновения электропоезда и пассажирского автобуса в Винницкой области погиб один мужчина, никто не пострадал

Во вторник, 21 февраля, о 16:50 в Калиновке Винницкой области на нерегулируемом переезде электропоезд сообщением Хмельницкий-Винница столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщает пресс-центр областной Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

На момент происшествия в салоне автобуса находился только водитель, житель села Чернятин Калиновского района. Мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия.

В электропоезде находились 45 пассажиров, из которых никто не пострадал. Спасателям доставили всех пассажиров электропоезда в пункт назначения - Винницу.

На данном участке железнодорожного сообщения движение приостановлено.Обстоятельства и причина аварии устанавливаются.







Фото: vn.dsns.gov.ua

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