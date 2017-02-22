В Виннице водитель маршрутки ездил под действием наркотиков - НПУ
22.02.2017 04:58
Медицинское освидетельствование показало наличие в организме водителя двух наркотиков; на него составили административный протокол
Фото: Патрульна поліція України/Facebook
В Виннице патрульные полицейские остановили водителя маршрутки в состоянии наркотического опьянения, сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Маршрутка ехала по встречной полосе. После того, как патрульные заметили у водителя признаки наркотического опьянения, его отвезли на освидетельствование.
Тест показал наличие в организме водителя двух наркотических препаратов.
Патрульные составили административный протокол по ст.130 (вождение в состоянии опьянения) КУоАП.
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