USD:  26.98  27.31   EUR:  28.42  29.09  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Виннице водитель маршрутки ездил под действием наркотиков - НПУ

22.02.2017 04:58
Медицинское освидетельствование показало наличие в организме водителя двух наркотиков; на него составили административный протокол
В Виннице водитель маршрутки ездил под действием наркотиков - НПУ
Фото: Патрульна поліція України/Facebook

В Виннице патрульные полицейские остановили водителя маршрутки в состоянии наркотического опьянения, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Маршрутка ехала по встречной полосе. После того, как патрульные заметили у водителя признаки наркотического опьянения, его отвезли на освидетельствование.

Тест показал наличие в организме водителя двух наркотических препаратов.

Патрульные составили административный протокол по ст.130 (вождение в состоянии опьянения) КУоАП. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 