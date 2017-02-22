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Прокуратура расследует фальсификацию дела против бойца АТО

22.02.2017 11:24
В Винницкой области правоохранителей подозревают в привлечении заведомо невиновного участника АТО к уголовной ответственности
Прокуратура расследует фальсификацию дела против бойца АТО

Прокуратура Винницкой области расследует привлечение правоохранителями Могилев-Подольского района заведомо невиновного участника АТО к уголовной ответственности и нарушение его права на защиту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 372 и ч. 2 ст. 374 УК Украины. За совершенные правонарушения предусмотрены наказания в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

"В настоящее время в указанном уголовном производстве проводятся следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на объективное установление обстоятельств уголовного производства", - говорится в сообщении.

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20 января 2017 года сообщалось, что Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении шести бывших милиционеров, обвиняемых в фальсификации уголовных дел против участников Майдана в феврале 2014 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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