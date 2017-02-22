В центре Запорожья мужчины в балаклавах обстреляли кафе

Трое мужчин подошли к кафе и начали стрелять по окнам, после этого они бросили оружие и скрылись, полицейские изъяли три пистолета Макарова

В центре Запорожья вчера вечером трое неизвестных мужчин в балаклавах обстреляли кафе из огнестрельного оружия. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Запорожской области.

Во вторник в 19:30 трое людей в балаклавах подошли к кафе и начали стрелять по окнам. После этого они бросили оружие и скрылись в неизвестном направлении.

По словам полицейских, в результате обстрела никто не пострадал.

Правоохранители изъяли огнестрельное оружие - три пистолета Макарова.

Открыто уголовное производство по факту хулиганства.

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