В центре Запорожья мужчины в балаклавах обстреляли кафе
22.02.2017 12:25
Трое мужчин подошли к кафе и начали стрелять по окнам, после этого они бросили оружие и скрылись, полицейские изъяли три пистолета Макарова
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В центре Запорожья вчера вечером трое неизвестных мужчин в балаклавах обстреляли кафе из огнестрельного оружия. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Запорожской области.
Во вторник в 19:30 трое людей в балаклавах подошли к кафе и начали стрелять по окнам. После этого они бросили оружие и скрылись в неизвестном направлении.
По словам полицейских, в результате обстрела никто не пострадал.
Правоохранители изъяли огнестрельное оружие - три пистолета Макарова.
Открыто уголовное производство по факту хулиганства.
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