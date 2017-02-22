Капитан судна Sky Moon пойдет под суд за незаконные заходы в Крым

Гражданин Сирии обвиняется в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, а также в служебном подлоге

Военной прокуратурой Южного региона Украины завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина Сирии, капитана судна Sky Moon, который обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 332-1 УК Украины - нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, ч. 1 ст. 366 - служебный подлог. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Установлено, что капитан судна Sky Moon, действуя по предварительному сговору с представителем судовладельца, отправителями и получателями грузов, в течение 2016 года восемь раз обеспечивал заходы морского судна в закрытые крымские порты Керчи, Феодосии и Севастополя.

Зная о временном закрытии для судоходства морских портов на временно оккупированной территории Украины и принятии международным сообществом санкций в отношении Российской Федерации в связи с оккупацией территории АР Крым, в нарушение требований международного права и законодательства Украины, капитан перемещал в Турцию и Молдову металлолом, кальцинированную и техническую соду, семена льна.

За совершение этого же преступления, военной прокуратурой Южного региона к уголовной ответственности также привлекается представитель судовладельца, который также в декабре 2016 года пытался подкупить военного прокурора.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

