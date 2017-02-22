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У жителя Кропивницкого дома нашли марихуаны на два миллиона

22.02.2017 15:55
Полиция изъяла у 29-летнего мужчины около 100 кг марихуаны. Наркотики сушились на полках и веревках в хозяйственном помещении
У жителя Кропивницкого дома нашли марихуаны на два миллиона
Фото: npu.gov.ua

Сотрудники полиции изъяли у жителя Кропивницкого около 100 килограммов наркотиков, стоимость которых на "черном рынке" составляет около двух миллионов гривень. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полицейские провели обыск по месту жительства 29-летнего подозреваемого. Дома у мужчины были обнаружены мешки и коробки с измельченным веществом, похожим на марихуану, а также связки наркосодержащих растений, которые сушились на полках и веревках в хозяйственном помещении.

Было изъято до 100 килограммов наркотиков. "Полиция выясняет, откуда у гражданина появилось "зелье" в таких объемах и как в дальнейшем он планировал его использовать", - говорится в сообщении.

Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 309 (сбыт наркотических средств) УК Украины.




Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Ранее мужчина уже был судим за совершение подобных преступлений.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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