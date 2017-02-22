Совет судей Украины требует от полиции объяснить задержание судьи

Согласно заявлению Совета судей Украины, полицейские пытались неправомерно задержать судью Соломенского районного суда города Киева Викторию Кицюк

Совет судей Украины выразил глубокое возмущение действиями полиции, связанными с неправомерной, по мнению совета, попыткой задержания судьи Соломенского районного суда города Киева Виктории Кицюк. Об этом сообщает пресс-служба Совета судей.

Там сообщили, что попытка задержания судьи произошла 21 февраля 2017 года после окончания рабочего дня, когда судья подошла к своему автомобилю.

"Без объяснения причины патрульные полицейские заковали судью в наручники и силой затолкали в автомобиль патрульной полиции. На требование судьи объяснить причины такого поведения патрульные не реагировали и вели себя довольно грубо и агрессивно. После того, как на место инцидента приехала председатель суда, полицейские судью отпустили, опять же, без объяснения причин своих действий", - сказано в сообщении.

Судья Кицюк написала заявление в Нацполицию, сняла побои, прошла тест на содержание в организме алкоголя и наркотических веществ и обратилась в Генпрокуратуру.

Совет судей Украины обратился к руководству Нацполиции с требованием немедленно предоставить объяснения о причинах попытки задержания судьи Кицюк.

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало подтвердил корреспонденту ЛІГА.net факт инцидента, но подробности обещал обнародовать позже в официальном сообщении.

29 января Галицкий районный суд Львова отказал детективам Национального антикоррупционнного бюро Украины в ходатайстве об аресте судьи Соломенского районного суда Киева.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что отрицает необходимость разрешения Высшего совета правосудия на задержание судей.

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