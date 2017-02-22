Боевики ударили из Градов Партизан по позициям ВСУ под Водяным

Боевики 27 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции в среду, один боец ранен

Боевики 27 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции в среду. Один военный ранен в ходе АТО 22 февраля. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Всего по состоянию на 18 часов зафиксировано 27 обстрелов. Один наш военный ранен", - сказано в сообщении.

На мариупольском направлении боевики вели огонь из переносных реактивных пусковых установок Град "Партизан", а также из артиллерии калибра 122 миллиметра и минометов различных калибров обстреливали Водяное.

Также из минометов боевики обстреляли Лебединское и Широкино.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Гнутово и Павлополю.

На донецком направлении боевики из минометов калибра 82 миллиметра обстреляли Луганское, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - Опытное, Пески, Зайцево и Луганское.

По Луганскому вели огонь БМП противника.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли собственные позиции возле Пикуз Донецкой области.

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции вследствие боевых действий погибших нет, один боец получил ранение во время боевых действий в районе Донецкого аэропорта.

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