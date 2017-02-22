В Закарпатской области дети убили свою мать

15-летняя девушка и 18-летний юноша объяснили свои действия тем, что мать угрожала заявить в правоохранительные органы о совершенных ими преступлениях

В Хусте Закарпатской области 15-летняя девушка и 18-летний юноша убили собственную мать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Согласно сообщению, брат и сестра 19 февраля в 3:00 ночи убили мать, завернули ее в покрывало и почти три километра несли к реке на окраине города.

Как рассказали в полиции, 19 февраля к ним обратился мужчина и сообщил об исчезновении своей жены. Он вернулся с работы и его насторожил тот факт, что женщины нет дома в выходной день.

Полиция обнаружила в квартире следы, которые могли свидетельствовать о совершении преступления. Кроме того, двое детей пропавшей женщины вели себя подозрительно. Их пригласили в отдел полиции, где брат и сестра рассказали, что убили мать. Они объяснили свои действия тем, что она угрожала заявить в правоохранительные органы о совершенных ими преступлениях.

Соседи семьи уверяют, что внешних признаков неблагополучия в семье не замечали. Напротив, считали, что семья очень хорошая, дети здоровались в подъезде, были вежливы.

В школе ничего необычного в поведении детей также не замечали.

Классная руководитель девушки характеризует ее как спокойную и неконфликтную.

Сейчас детям избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 апреля. Оба будут направлены на судебно-психиатрическую экспертизу.

Ранее в Днепре двое пьяных подростков и 20-летний мужчина без какой-либо причины забили до смерти спящего бездомного мужчину и нанесли серьезные повреждения другому.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.