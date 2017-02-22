В Киеве задержаны 10 нелегалов из Бангладеш, направлявшихся в ЕС
В Деснянском районе Киева полиция задержала десятерых нелегальных мигрантов из Бангладеш, которые пытались попасть в Западную Европу через территорию России и Укрианы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Мигрантов обнаружили в одной из съемных квартир. Каких-либо документов у них не было.
Во время опроса нелегалов они сообщили, что на территорию Украины их незаконно переправили из РФ. За свой нелегальный транзит в одну из стран Западной Европы они заплатили на родине от $6 до $11 тыс.
Иностранцы переданы в миграционную службу, дальнейшую их судьбу будет решать суд.
Открыто уголовное производство по факту организации незаконной переправки нелегалов через государственную границу Украины по ст. 332 Уголовного кодекса.
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