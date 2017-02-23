В подпольном цехе Нежина изъяли контрафактную молочную продукцию

Во время обысков оперативники СБУ обнаружили оборудование для изготовления фальсификата, емкости с опасными химвеществами и 300 ящиков продукции

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли контрафактную молочную продукцию на сумму 1 млн грн в подпольном цехе в Нежине Черниговской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Во время обысков на нелегальном производстве оперативники СБУ совместно с полицией обнаружили оборудование для изготовления фальсификата, емкости с опасными химическими веществами, упаковочный материал и более 300 ящиков готовой продукции общей стоимостью почти 1 млн гривен", - сказано в нем.

Нелегальное производство организовал в арендованных складских помещениях в промышленном районе города местный предприниматель. Подозреваемый изготавливал фальсификат известного иностранного бренда в антисанитарных условиях, используя отходы молочной продукции неизвестного происхождения.

Цех ежесуточно производил в среднем 1 тонну продукции, которую подозреваемый реализовывал торговым сетям по всей территории Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 227 Уголовного кодекса - выпуск или реализация недоброкачественной продукции.

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