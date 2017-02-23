Нардеп от БПП Гончаренко пропал: возможно похищение
Народный депутат из Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко похищен неизвестными. Об этом сообщает одесское издание Думская со ссылкой на областную прокуратуру.
Народный депутат от БПП Александр Бригинец у себя в Facebook сообщил о том, что Гончаренко отсутствовал сегодня на заседании в Верховной Раде, а родным и близким о его местонахождении ничего неизвестно.
"Вчера вечером нардеп Алексей Гончаренко выехал в Одессу на срочную встречу. Вчера он говорил, что это очень важная и публичная встреча. В зале (Верховной Рады, - ред.) его нет ... Близкие и родные не знают о месте его нахождения. Телефон не отвечает ... Прокуратура, владеющая большим количеством информации, подтверждает, что скорее всего версия - похищение ...", - написал нардеп.
8 февраля 2017 года Гончаренко на обломке Берлинской стены возле посольства Федеративной республики Германии в Киеве написал слово "nein". Парламентарий заявил, что это его "символическая акция протеста" по теме "прокремлевских высказываний" посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля относительно выборов в Донбассе в присутствии российских военных. Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту уродования Берлинской стены.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:14
-
14:05
-
14:23
-
14:22
-
14:25
Новости партнеров
- 90100
- 58473
- 39437
- 37087
- 36896