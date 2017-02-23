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Нардеп от БПП Гончаренко пропал: возможно похищение

23.02.2017 14:25
По словам нардепа Александра Бригинца, вчера вечером Алексей Гончаренко выехал в Одессу на встречу, а сейчас о его местонахождении ничего неизвестно
Нардеп от БПП Гончаренко пропал: возможно похищение
Алексей Гончаренко (фото - facebook.com/alexeygoncharenko)

Народный депутат из Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко похищен неизвестными. Об этом сообщает одесское издание Думская со ссылкой на областную прокуратуру.

Народный депутат от БПП Александр Бригинец у себя в Facebook сообщил о том, что Гончаренко отсутствовал сегодня на заседании в Верховной Раде, а родным и близким о его местонахождении ничего неизвестно.

"Вчера вечером нардеп Алексей Гончаренко выехал в Одессу на срочную встречу. Вчера он говорил, что это очень важная и публичная встреча. В зале (Верховной Рады, - ред.) его нет ... Близкие и родные не знают о месте его нахождения. Телефон не отвечает ... Прокуратура, владеющая большим количеством информации, подтверждает, что скорее всего версия - похищение ...", - написал нардеп.

8 февраля 2017 года Гончаренко на обломке Берлинской стены возле посольства Федеративной республики Германии в Киеве написал слово "nein". Парламентарий заявил, что это его "символическая акция протеста" по теме "прокремлевских высказываний" посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля относительно выборов в Донбассе в присутствии российских военных. Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту уродования Берлинской стены. 
 
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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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