Нардеп от БПП Гончаренко пропал: возможно похищение

По словам нардепа Александра Бригинца, вчера вечером Алексей Гончаренко выехал в Одессу на встречу, а сейчас о его местонахождении ничего неизвестно

Народный депутат из Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко похищен неизвестными. Об этом сообщает одесское издание Думская со ссылкой на областную прокуратуру. Народный депутат от БПП Александр Бригинец у себя в Facebook сообщил о том, что Гончаренко отсутствовал сегодня на заседании в Верховной Раде, а родным и близким о его местонахождении ничего неизвестно.

"Вчера вечером нардеп Алексей Гончаренко выехал в Одессу на срочную встречу. Вчера он говорил, что это очень важная и публичная встреча. В зале (Верховной Рады, - ред.) его нет ... Близкие и родные не знают о месте его нахождения. Телефон не отвечает ... Прокуратура, владеющая большим количеством информации, подтверждает, что скорее всего версия - похищение ...", - написал нардеп.

8 февраля 2017 года Гончаренко на обломке Берлинской стены возле посольства Федеративной республики Германии в Киеве написал слово "nein". Парламентарий заявил, что это его "символическая акция протеста" по теме "прокремлевских высказываний" посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля относительно выборов в Донбассе в присутствии российских военных. Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту уродования Берлинской стены.



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