Прокуратура разоблачила двух полковников при получении взятки

За $6 тыс офицеры обещали трудоустроить на военную службу ГПСУ гражданское лицо

Правоохранители разоблачили двух полковников из Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и Государственной пограничной службы Украины в получении неправомерной выгоды в размере $6 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины в Facebook.

За эту сумму старший офицер отдела обеспечения подготовки войск (сил) Главного управления подготовки ВСУ Генштаба и заместитель начальника - начальник центра специальных проверок и люстрации Главного центра кадрового обеспечения Госпогранслужбы Украины обещали трудоустроить на военную службу ГПСУ гражданское лицо.

Посредником в передаче денежных средств выступил офицер Генштаба.

"После получения уже второй части неправомерной выгоды (3 тыс. долларов США) и распределения денег между участниками группы полковники были задержаны правоохранителями "на горячем", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся обыски по месту их работы и жительства.

Также готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды в крупном размере и по предварительному сговору группой лиц, занимающих ответственное положение, соединенное с вымогательством.

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