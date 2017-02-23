Гончаренко найден, его похитители задержаны - прокуратура

Похитители планировали нанести депутату телесные повреждения, лишить его зрения с помощью кислоты

Причастные к похищению народного депутата Алексея Гончаренко задержаны. Сам депутат находится в безопасном месте. Об этом на брифинге в Одессе сообщили начальник Управления Службы безопасности Украины в Одесской области Сергей Батраков и прокурор Одесской области Олег Жученко.

В ходе брифинга было продемонстрировано видео, на котором неизвестный произносит угрозы в адрес Гончаренко.

Прокурор области сказал, что заказчиком и одним из исполнителей похищения является некто Кушнарев, депутат одного из райсоветов области.

"Вы слышали фамилии людей, за которых должны были отомстить. Один из них Кушнарев. Отец Кушнарева является депутатом Лиманского райсовета. И именно он является не просто заказчиком этого похищения народного депутата, а фактически он с двумя своими сообщниками выехал на место и должен был наносить народному депутату телесные повреждения, а именно применить кислоту, обезобразить лицо, лишить зрения, а также сломать коленные чашечки. У этого человека есть мотив, поэтому этот человек является как заказчиком похищения, так и лично исполнителем этого преступления, которое благодаря работе СБУ и прокуратуры не довели до совершения этого преступления", - сказал Жученко.

Батраков отметил, что цель была не в убийстве, а в нанесении телесных повреждений. Причастные к похищению, по его словам, были задержаны, у них изъяты орудия преступления.

"Мы предотвратили нанесение телесных повреждений и фактическое похищение", - сказал Жученко на уточняющий вопрос журналиста. "Сейчас Гончаренко в безопасном месте", - добавил он.

Сам депутат в комментарии Украинской правде сказал, что его похищение - инсценировка.

Гончаренко отметил, что правоохранители заранее предупредили его о том, что сепаратистская группа готовится его похитить.



"Это была спецоперация. Сегодня утром было инсценировано мое похищение. Уже много недель ведется спецоперация по сепаратистской, террористической группе, действующей в Одессе, которая планировала нанесения мне тяжких телесных повреждений", - заявил Гончаренко.

Гончаренко рассказал, что утром он был "похищен" сотрудниками СБУ, дальше они прислали заказчикам соответствующие сообщения, что "объект, товар похищен, можно переходить к следующей части плана - расправе. И те, кто должен был осуществлять расправу, выехали на место, которое они им назначили ".

"Затем заказчики и организаторы выехали непосредственно на место для расправы надо мной. У них изъята кислота, средства для пыток и т.д.", - сказал нардеп.

"Там уже меня не было. Там были исключительно сотрудники СБУ и прокуратуры, там они (организаторы, - ред.) были задержаны. Пока еще продолжаются обыски, есть и другие места", - сказал Гончаренко.

Гончаренко отметил, что знает имя одного из них. "Это - Александр Кушнарев. Я с ним не знаком. Он - депутат от оппозиционного блока Лиманского районного совета. Его сын Геннадий Кушнарев был одним из участников Антимайдан и погиб в Доме профсоюзов 2 мая 2014. Лично он имел мотив мести", - сказал Гончаренко.

Сегодня неизвестные похитили депутата Алексея Гончаренко.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.