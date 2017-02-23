В Сумах со стрельбой задержали грабителя: ранен полицейский

Как сообщили в полиции, подозреваемый был задержан на горячем и оказал правоохранителям вооруженное сопротивление

В Сумах правоохранители со стрельбой задержали мужчину, якобы подорвавшего банкомат с целью завладения деньгами, в результате тяжелое ранение получил полицейский. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.



Согласно сообщению, в ночь на 23 февраля, в 03:37, сработала сигнализация банкомата, установленного в доме на ул. Харьковской. Наряд службы охраны, который был неподалеку, мгновенно среагировал и прибыл на место происшествия.



"Злоумышленник находился на месте совершения преступления. Такого скорого появления полицейских он явно не ожидал, поэтому, пытаясь сбежать, начал стрелять по ним. Сержант полиции охраны получил тяжелые ранения лица, шеи, плеча", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли еще несколько экипажей полиции охраны, которые заблокировали район. Чтобы обезвредить вооруженного преступника, правоохранителям также пришлось применить огнестрельное оружие. В результате раненого злоумышленника задержали, им оказался 34-летний житель другого региона.

"По указанным фактам уже открыты уголовные производства по признакам ст. 185 ч. 3 (кража), ст. 194 ч. 2 (повреждение, порча имущества), ст. 348 (покушение на убийство работника правоохранительных органов), ст. 289 ч. 3 (угон), ст. 263 ч. 1 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. За содеянное задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - отметили в полиции.



Как уточнили в прокуратуре Сумской области, сейчас проверяется причастность задержанного к восьми аналогичным ограблениям банкоматов на территории области, начиная с августа 2016-го.

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Что касается раненого 40-летнего сержанта, глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что его самолетом доставят в Киев для спасения жизни.

2 февраля 2017 года сообщалось, что в Черновцах полиция задержала двух мужчин по подозрению в двойном ограблении банкомата. У одного из задержанных нашли удостоверение сотрудника Комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Фото: su.npu.gov.ua



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