Дело полицейского Олейника будет рассматривать Голосеевский суд

Высший специализированный суд Украины определил территориальную подсудность уголовного производства против Олейника за Голосеевским райсудом Киева

Дело патрульного полицейского Сергея Олейника, который подозревается в убийстве 17-летнего подростка во время преследования BMW в феврале 2016 года, будет рассматривать Голосеевский районный суд города Киева. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Высший специализированный суд Украины определил территориальную подсудность уголовного производства против Олейника за Голосеевским райсудом Киева.

"Указанным решением ВССУ подтвердил, что прокуратура города Киева правильно определила подсудность по уголовному производству, направив обвинительный акт для рассмотрения по существу в Голосеевский райсуд столицы, поскольку самое тяжкое преступление совершено именно на территории этого района", - говорится в сообщении.

Ходатайство стороны защиты относительно подсудности указанного уголовного производства за Киево-Святошинским судом Киевской области удовлетворено не было.

В прокуратуре напомнили, что 7 февраля 2016 года в Киеве во время преследования автомобиля BMW сотрудник Управления патрульной полиции в городе Киеве Олейник превысил служебные полномочия и в нарушение установленного законом порядка совершил выстрелы из табельного оружия, в результате чего 17-летний пассажир автомобиля получил смертельное огнестрельное ранение.

22 декабря 2016 года столичная прокуратура направила обвинительный акт в отношении Олейника в Голосеевский райсуд Киева по обвинению в умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины), покушении на убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц (ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 УК) и превышении должностных полномочий (ч.2 ст.365 УК Украины).

30 декабря 2016 года Голосеевский райсуд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока меры пресечения подозреваемому в виде личного обязательства и отстранении от должности до 27 февраля 2017 года и направил материалы уголовного производства в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

Апелляционный суд Киева, в свою очередь, передал эти материалы для определения подсудности в Высший спецсуд Украины.

18 февраля 2016 года суд арестовал полицейского, стрелявшего во время погони за BMW. Министр внутренних дел Арсен Аваков заверил, что МВД будет защищать полицейского всеми доступными способами, а сам арест назвал "странным правосудием, а скорее расправой по случаю".

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