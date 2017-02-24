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В Харькове СБУ задержала начальницу отдела налоговой инспекции

24.02.2017 10:38
Чиновница требовала 5 тыс грн от предпринимателя за ускорение и беспрепятственную выдачу свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость
В Харькове СБУ задержала начальницу отдела налоговой инспекции
Фото: facebook.com/пресс-центр СБУ

Начальницу отдела одной из налоговых инспекций Харькова разоблачили во взяточничестве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и внутренней безопасности ГФС. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Чиновница требовала 5 тысяч гривень от местного предпринимателя за ускорение и беспрепятственную выдачу свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость.

Правоохранители задержали взяточницу при получении неправомерной выгоды.


Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.


Фото: facebook.com/пресс-центр СБУ

Продолжаются неотложные следственные действия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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