В Харькове СБУ задержала начальницу отдела налоговой инспекции

Чиновница требовала 5 тыс грн от предпринимателя за ускорение и беспрепятственную выдачу свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость

Начальницу отдела одной из налоговых инспекций Харькова разоблачили во взяточничестве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и внутренней безопасности ГФС. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Чиновница требовала 5 тысяч гривень от местного предпринимателя за ускорение и беспрепятственную выдачу свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость.

Правоохранители задержали взяточницу при получении неправомерной выгоды.





Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.





Фото: facebook.com/пресс-центр СБУ

Продолжаются неотложные следственные действия.

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