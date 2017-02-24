В Борисполе задержали семью из Тегерана с поддельными паспортами
Во время мероприятий пограничного контроля в аэропорту Борисполь сотрудники Госпогранслужбы обнаружили четыре поддельных паспорта граждан Турции. При помощи этих документов семья хотела добраться в Беларусь, а оттуда попасть в Швейцарию. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Супруги с двумя малолетними детьми следовали транзитом из Тегерана и должны были лететь рейсом Киев-Минск.
По их словам, в Беларуси они должны были получить следующий пакет поддельных документов. Однако вылететь с поддельными документами из Украины им так и не удалось.
Признаки подделки пограничники зафиксировали сразу при проверке загранпаспортов. Во всех четырех документах для выезда за границу были заменены страницы.
Фото: dpsu.gov.ua
Семью искателей лучшей жизни пограничники вернули обратным рейсом.
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