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В Борисполе задержали семью из Тегерана с поддельными паспортами

24.02.2017 12:39
При помощи поддельных документов якобы граждан Турции семья иранцев хотела добраться в Беларусь, а оттуда попасть в Швейцарию
В Борисполе задержали семью из Тегерана с поддельными паспортами
Фото: dpsu.gov.ua

Во время мероприятий пограничного контроля в аэропорту Борисполь сотрудники Госпогранслужбы обнаружили четыре поддельных паспорта граждан Турции. При помощи этих документов семья хотела добраться в Беларусь, а оттуда попасть в Швейцарию. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Супруги с двумя малолетними детьми следовали транзитом из Тегерана и должны были лететь рейсом Киев-Минск.

По их словам, в Беларуси они должны были получить следующий пакет поддельных документов. Однако вылететь с поддельными документами из Украины им так и не удалось. 


Признаки подделки пограничники зафиксировали сразу при проверке загранпаспортов. Во всех четырех документах для выезда за границу были заменены страницы.


Фото: dpsu.gov.ua

Семью искателей лучшей жизни пограничники вернули обратным рейсом.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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