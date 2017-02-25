Правоохранители проверяют факт "воспитания палкой" в одном из ПТУ

Полиция сообщает, что преподаватель Шумского ПТУ подтвердил, что таким образом воспитывал студентов

Полиция обнаружила в интернете видео "воспитания палкой" в Шумском профессионально-техническом училище. Об этом сообщает управление Национальной полиции в Тернопольской области.



На камеру это сняли студенты.



В район выехали специалисты Нацполиции для выяснения подробностей.



Преподаватель признал, что таким образом воспитывал одного из учащихся, уточняют в полиции.



Инцидент внесли в ЕРДР по статье 126 Уголовного кодекса (побои и истязания). Продолжается расследование.

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