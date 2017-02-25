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Правоохранители проверяют факт "воспитания палкой" в одном из ПТУ

25.02.2017 07:30
Полиция сообщает, что преподаватель Шумского ПТУ подтвердил, что таким образом воспитывал студентов
Правоохранители проверяют факт "воспитания палкой" в одном из ПТУ
Скриншот

Полиция обнаружила в интернете видео "воспитания палкой" в Шумском профессионально-техническом училище. Об этом сообщает управление Национальной полиции в Тернопольской области.

На камеру это сняли студенты.

В район выехали специалисты Нацполиции для выяснения подробностей.

Преподаватель признал, что таким образом воспитывал одного из учащихся, уточняют в полиции.

Инцидент внесли в ЕРДР по статье 126 Уголовного кодекса (побои и истязания). Продолжается расследование. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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