Правоохранители проверяют факт "воспитания палкой" в одном из ПТУ
25.02.2017 07:30
Полиция сообщает, что преподаватель Шумского ПТУ подтвердил, что таким образом воспитывал студентов
Скриншот
Полиция обнаружила в интернете видео "воспитания палкой" в Шумском профессионально-техническом училище. Об этом сообщает управление Национальной полиции в Тернопольской области.
На камеру это сняли студенты.
В район выехали специалисты Нацполиции для выяснения подробностей.
Преподаватель признал, что таким образом воспитывал одного из учащихся, уточняют в полиции.
Инцидент внесли в ЕРДР по статье 126 Уголовного кодекса (побои и истязания). Продолжается расследование.
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