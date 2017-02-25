"Синий кит": задержанных администраторов групп отпустили

Кураторами групп оказались студенты-медики, которые пытались понять, как работает сознание человека; их отпустили, потому что нет потерпевшей стороны

Задержанных администраторов "групп смерти" в социальных сетях отпустили. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в Национальной полиции.



Ими оказались двое студентов четвертого курса медицинского университета в Киеве. Они объяснили, что действовали из любопытства и пытались понять, как работает сознание человека, и удастся ли манипулировать подростками, которые попали в трудное положение.



Отмечается, что студенты учатся на лечебных факультетах и не имеют отношения к психиатрии. По месту их проживания прошли обыски и допросы.



Известно, что студенты не довели до самоубийства ни одну жертву.



В полиции отмечают, что нет потерпевшей стороны и нельзя вменять этим администраторам ни одну статью уголовного кодекса, поэтому их отпустили.



В разработке правоохранителей находятся десятки кураторов. По словам источника, большинство зарубежных кураторов в России.

Вечером 24 февраля полиция задержала двух администраторов суицидальных групп в социальных сетях.

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