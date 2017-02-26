В Ровенской области на взятке в $300 задержали таможенника
В Ровенской области на взятке в $300 полиция задержала таможенника. Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.
Чиновник межведомственного целевого центра по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам таможенного дела вымогал взятку от мужчины, который должен был уплатить 17 тыс. грн штрафа за нарушение срока пребывания на территории Украины и нерастаможивание ввезенного более года назад автомобиля.
"300 долларов США чиновник получил от этого гражданина за уменьшение штрафных санкций", - отметили в полиции
Таможенника задержали в момент получения второй части взятки. При осмотре вещей злоумышленника правоохранители изъяли $150.
Уголовное производство открыто по статье 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки.
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