В Ровенской области на взятке в $300 задержали таможенника

Деньги чиновник получил от мужчины, который должен был уплатить 17 тыс. грн штрафа за нарушение срока пребывания в Украине и нерастаможивание машины

В Ровенской области на взятке в $300 полиция задержала таможенника. Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

Чиновник межведомственного целевого центра по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам таможенного дела вымогал взятку от мужчины, который должен был уплатить 17 тыс. грн штрафа за нарушение срока пребывания на территории Украины и нерастаможивание ввезенного более года назад автомобиля.

"300 долларов США чиновник получил от этого гражданина за уменьшение штрафных санкций", - отметили в полиции

Таможенника задержали в момент получения второй части взятки. При осмотре вещей злоумышленника правоохранители изъяли $150.

Уголовное производство открыто по статье 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки.

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