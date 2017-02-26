В Харькове мужчина ограбил аптеку, угрожая фармацевту ножом

В аптеку зашел мужчина, который стал угрожать 48-летней женщине-фармацевту предметом, похожим на нож, и забрал из кассы 3 400 грн

Полиция разыскивает мужчину, который совершил разбойное нападение на аптеку в Харькове. Злоумышленник угрожал ножом фармацевту во время ограбления. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Информация о происшествии поступила в Холодногорский отдел полиции 25 февраля в 20:50. На ул. Евгения Котляра для установления всех обстоятельств выезжала следственно-оперативная группа.

Установлено, что в аптеку зашел мужчина, который стал угрожать 48-летней женщине-фармацевту предметом, похожим на нож, и забрал из кассы 3 400 грн. После совершенного скрылся с места происшествия.

Следователь открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - разбой. Работники полиции принимают меры для задержания злоумышленника.

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