СБУ разоблачила сеть аптек, где продавали контрабандные препараты
В Одесской области сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой и Госслужбой по лекарственным средствам разоблачили сеть аптек, в которых реализовывали контрабандные лекарства, а также произведенные на оккупированных территориях препараты. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Во время обысков в ряде аптек правоохранители изъяли много незарегистрированных и фальсифицированных лекарств, в том числе сильнодействующих.
Кроме того, силовики обнаружили контрабандные медикаменты, произведенные в РФ или на временно оккупированных территориях, а также 250 тыс гривен неучтенной наличности.
Все аптеки сети были оборудованы специальными тайниками для хранения фальсификата и контрабанды, а одна из аптек работала без лицензии и любого официального оформления.
Открыто уголовное производство по ст. 305 Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.
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