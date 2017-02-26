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СБУ разоблачила сеть аптек, где продавали контрабандные препараты

26.02.2017 11:42
В Одесской области силовики обнаружили сеть аптек, где реализовывали препараты, произведенные на оккупированных территориях Укрианы
СБУ разоблачила сеть аптек, где продавали контрабандные препараты
Фото: СБУ

В Одесской области сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой и Госслужбой по лекарственным средствам разоблачили сеть аптек, в которых реализовывали контрабандные лекарства, а также произведенные на оккупированных территориях препараты. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Во время обысков в ряде аптек правоохранители изъяли много незарегистрированных и фальсифицированных лекарств, в том числе сильнодействующих.

Кроме того, силовики обнаружили контрабандные медикаменты, произведенные в РФ или на временно оккупированных территориях, а также 250 тыс гривен неучтенной наличности.

Все аптеки сети были оборудованы специальными тайниками для хранения фальсификата и контрабанды, а одна из аптек работала без лицензии и любого официального оформления.




Открыто уголовное производство по ст. 305 Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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