В Индии в результате ДТП с грузовиком погибли 16 человек

По данным СМИ, на северо-востоке Индии грузовик врезался в бетонное ограждение из-за превышения скорости. Погибли 16 человек, 50 пострадали

По крайней мере 16 человек погибли и около 50 получили травмы в результате ДТП с грузовиком на северном востоке Индии. Об этом сообщает Times of India.

Отмечается, что авария произошла в округе Мегхалая: грузовик, в кузове которого находились более 70 человек, врезался в бетонное ограждение. По данным других СМИ, грузовик сначала перевернулся, а потом протаранил забор.

"Двенадцать человек погибли на месте и четверо скончались от травм в больнице", - рассказали журналистам в полиции.

Среди погибших девять женщин и 13-летняя девочка. Водитель грузовика и его помощник выжили, однако с тяжеолыми травмами были госпитализированы.

В полиции пояснили, что пассажиры грузовика направлялись в одну из местных деревень для участия в богослужении в пресвитерианской церкви.

Цитируя свидетелей, сотрудник полиции отметил, что авария, вероятно, произошла из-за превышения скорости. "Тем не менее, мы исследуем причину аварии", - добавил он.

Ранее сегодня сообщалось, что в городе Веннерсборг на западе Швеции произошел пожар в крупнейшем приюте для беженцев в стране, пострадали около 20 человек.

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