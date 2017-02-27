ИС: в нелегитимной Госдуме создают "группу поддержки" ЛНР-ДНР

Депутат-предатель из Крыма, который попал в парламент РФ на прошлых "выборах", хочет привлечь к "связям с Л/ДНР" коллег по нелегитимной Госдуме

В нелегитимной Госдуме РФ принимаются меры по политической поддержке подконтрольных Кремлю террористических организаций ДНР и ЛНР. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

В частности, активизировал деятельность по созданию "депутатской группы по связям с ДНР и ЛНР" так называемый депутат российского парламента Андрей Козенко, который пытается вовлечь в данную группу "депутатов" из аннексированного Крыма, фракции ЛДПР и КПРФ.

Козенко попал в Госдуму на "выборах" во временно оккупированном Крыму. Ранее он, будучи депутатом Верховной Рады АРК, входил во фракцию "За Януковича!" и партию "Русский блок", а сейчас входит в состав "комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины" при российском Совфеде, и является "официальным представителем общественного движения Донецкая Республика" в Крыму.

Читайте также: К захвату Крыма РФ начала готовиться после распада СССР - ГУР

Одновременно с этим среди боевиков ДНР в последние дни фиксируется два новых информационных тренда, отмечает агентура. Во-первых, усиленно распространяются слухи о том, что весной-летом "Россия устроит масштабное наступление" (не уточняется, речь идет о формате нынешней гибридной войны на Донбассе, или об открытой агрессии), и о том, что ВСУ "хотят свергнуть киевскую власть за коррупцию и предательство". По данным информаторов ИС, на сегодня это самые неофициально обговариваемые темы, причем как на уровне главарей, так и среди рядовых боевиков.

Борьба с "террором украинских ДРГ" на временно оккупированной части Луганской области принимает гротескные формы: якобы благодаря "бдительности местных жителей" и "спецслужб ЛНР", в мусорном ящике одного из ресторанов в Луганске было "обнаружено и обезврежено" взрывное устройство 2,5 кг в тротиловом эквиваленте. В его закладке традиционно обвинили "украинских диверсантов".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.