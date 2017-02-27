В Донецкой области снаряды упали на проходной насосной станции

Персонал станции во время обстрела находился в бомбоубежище



"На территорию станции попало три боевых снаряда, посечены стены проходной. Персонал во время обстрела находился в бомбоубежище", - отметили в пресс-службе.



Насосная станция 1-го подъема подает воду на 14 городов и несколько поселков Донецкой области.







В обстреливаемой российско-террористическими войсками Авдеевке по состоянию на 07:00 27 февраля по-прежнему отсутствует централизованное электроснабжение, водоснабжение осуществляется по графику из городского резервуара.





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Сегодня в 07:40 обстрелу подверглась насосная станция 1-го подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщает пресс-служба КП Вода Донбасса.