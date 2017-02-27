СБУ ликвидировала незаконный канал международной связи в Киеве

Правоохранители установили, что злоумышленники создали нелегальный бизнес под прикрытием представительства иностранной телекоммуникационной компании

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали незаконный канал международной связи в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Киеве функционирование неконтролируемых каналов международной связи", - говорится в нем.

В частности, правоохранители установили, что злоумышленники создали нелегальный бизнес под прикрытием представительства иностранной телекоммуникационной компании.

"С использованием специального оборудования дельцы организовали маршрутизацию телефонного трафика в обход международных центров коммутации. Под видом местных телефонных разговоров трафик направлялся на сети украинских операторов мобильной связи", - подчеркивается в сообщении.

По данным СБУ, реальными учредителями фирмы были граждане России.

"Для контроля за деятельностью фирмы владельцы отправили в столицу Украины двух "эмиссаров", которые отвечали за кадровые вопросы и ИТ-безопасность", - отмечается в сообщении.

Во время санкционированных обысков в офисных помещениях и местах жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили два GSM-шлюза для терминации международного трафика, 4 сервера и более 40 ноутбуков со специальным программным обеспечением.





Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители изъяли более $20 тыс., большое количество SIM-карт украинских и иностранных мобильных операторов, печати иностранных коммерческих структур.

Открыто производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью или служебным положением и ч. 2 ст. 361 - незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей.

Накануне неконтролируемый канал международной телефонной связи, которым отдаленно руководили из России, ликвидировали в Сумах сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией.

26 декабря 2016 года сотрудники СБУ пресекли в Донецкой области деятельность несанкционированного международного канала связи, который использовали террористы.

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