Требовали признаться в педофилии: СБУ задержала банду вымогателей

В Кропивницкому сотрудники СБУ задержали участников организованной группировки, которые шантажировали местных жителей

В Кропивницком сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой задержали участников организованной группировки White Lions (белые львы), которые нападали и грабили местных жителей. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что члены группировки, в состав которой входили девушки, знакомились с потенциальной жертвой в соцсетях.

Затем назначали ей встречу в уединенных местах, где другие члены группы нападали на жертву, грабили ее, избивали, требуя на видео признание в якобы педофилии. Позже, шантажируя размещением видео в интернете, требовали деньги или другие ценные вещи.

"Для организации своих действий участники общались между собой в закрытой группе одной из социальных сетей, организовывали встречи, обсуждали детали по совершению разбойных нападений", - сказано в сообщении.

Зафиксировано почти 40 видео, на которых участники White Lions группами нападают на местных жителей. Сотрудники СБУ задержали восьмерых участников во время "расправы над очередной жертвой".

Организаторами банды оказались два инспектора городского СИЗО. Одного из них СБУ задержала, второй находится в розыске.





Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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