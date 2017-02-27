Во Львове задержаны полицейские, избивавшие пассажиров вокзала

Полиция совместно с прокуратурой во Львове задержали группу полицейских, которые на вокзале избивали задержанных и вымогали у них деньги

Сотрудники Железнодорожного отдела полиции Львова систематически превышали служебные полномочия: избивали задержанных и вымогали у них деньги. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацполиции.

Отмечается, что информация о неправомерных действия полицейских начала поступать еще в октябре 2016 года.

"Полицейские, которые несли службу на Центральном железнодорожном вокзале, предварительно сговорившись, систематически превышают служебные полномочия - применяют физическую силу (угрожают ее применением) к лицам, совершившим административные или уголовные правонарушения на территории района", - говорится в сообщении.

"За непривлечение к ответственности полицейские требовали и получали денежные средства от задержанных. Также, не чурались "правоохранители" и присваивать личные вещи этих граждан", - добавили в полиции.

О нарушениях сообщили руководству Нацполиции, материалы проверки направлено в областную прокуратуру, открыто уголовное производство. Правоохранители выяснили, что к преступлениям причастны 15 сотрудников отдела полиции, они совершили около 20 подобных нарушений.

"Был задокументирован факт избиения в служебном кабинете дежурной части тремя полицейскими мужчины, который находился на вокзале "навеселе", а также применение насилия еще одним патрулем этого же отделения к другому пассажиру и получения от него 900 грн", - рассказали в полиции.

Правохранители задержали троих фигурантов группы "на горячем" во время получения ими взятки за непривлечение к админответственности. Во время задержания они пытались сопротивляться.









Во время обысков по месту жительства подозреваемых обнаружены и изъяты 1,5 тыс польских злотых, 31 тыс грн, 250 евро, $1 270 , а также - 38 мобильных телефонов, 1 охотничий нож, патроны различного калибра, граната РГД-5, ручной противотанковый гранатомет РПГ-18, происхождение которых устанавливается.

Трем задержанным объявлено подозрение по ч.3 ст.368 УК Украины. Решается вопрос о правовой квалификации действий других подозреваемых и привлечения их к уголовной ответственности.

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