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Обвал Шулявского моста: до утра будут выводы экспертизы - Кличко

27.02.2017 23:14
Мэр Киева сообщил, что на месте уже работают бригады - демонтируют внешнюю конструкцию обвалившейся пешеходной части
Обвал Шулявского моста: до утра будут выводы экспертизы - Кличко
Фото: facebook.com/merkieva

До утра вторника, 28 февраля, будут готовы выводы экспертизы о нынешнем состоянии Шулявского моста в Киеве. На месте уже проводят демонтаж внешней конструкции обвалившейся пешеходной части. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

До того, как будет завершена экспертиза моста, движение на нем будет перекрыто. Об этом Кличко заявил в эфире телеканала 112.

"У нас есть уже предложение ремонта этого моста. Он уже в таком состоянии, когда время вышло. Я уверен, что то, что происходит сейчас, только ускорит наши действия в инвестициях на реконструкцию данного путепровода", - сообщил мэр.

Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве обвалилась часть Шулявского моста. Обломки моста повредили одну машину.

Движение в направлении проспекта Победы ограничено, перекрыто движение по улице Гетьмана от Шулявки до Индустриального моста.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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