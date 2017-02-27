Обвал Шулявского моста: до утра будут выводы экспертизы - Кличко

Мэр Киева сообщил, что на месте уже работают бригады - демонтируют внешнюю конструкцию обвалившейся пешеходной части

До утра вторника, 28 февраля, будут готовы выводы экспертизы о нынешнем состоянии Шулявского моста в Киеве. На месте уже проводят демонтаж внешней конструкции обвалившейся пешеходной части. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

До того, как будет завершена экспертиза моста, движение на нем будет перекрыто. Об этом Кличко заявил в эфире телеканала 112.

"У нас есть уже предложение ремонта этого моста. Он уже в таком состоянии, когда время вышло. Я уверен, что то, что происходит сейчас, только ускорит наши действия в инвестициях на реконструкцию данного путепровода", - сообщил мэр.

Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве обвалилась часть Шулявского моста. Обломки моста повредили одну машину.

Движение в направлении проспекта Победы ограничено, перекрыто движение по улице Гетьмана от Шулявки до Индустриального моста.

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