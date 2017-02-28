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Суд дал 7,5 лет тюрьмы сотруднику СБУ за 300 тысяч гривень взятки

28.02.2017 10:06
Подполковник юстиции получил 300 тыс. грн взятки за непривлечение сотрудника ГУ миграционной службы во Львовской области к уголовной ответственности
Суд дал 7,5 лет тюрьмы сотруднику СБУ за 300 тысяч гривень взятки
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Железнодорожный районный суд Львова приговорил подполковника юстиции следственного управления Службы безопасности Украины во Львовской области Украины к семи с половиной годам лишения свободы за получение взятки в размере 300 тыс. грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Западного региона.

"24 февраля 2017 года Железнодорожный районный суд Львова на открытом судебном заседании признал виновным старшего следователя по особо важным делам Управления СБУ во Львовской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством", - сказано в сообщении.

В июле 2015 года подполковник юстиции, злоупотребляя служебным положением, требовал и получил 300 тыс. грн взятки за непривлечение сотрудника Главного управления Государственной миграционной службы во Львовской области к уголовной ответственности и прекращение уголовного производства.

Помимо лишения свободы, суд запретил подсудимому занимать должности в органах государственной власти на срок три года с конфискацией личного имущества, а также с лишением воинского звания "подполковник юстиции". 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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