Суд дал 7,5 лет тюрьмы сотруднику СБУ за 300 тысяч гривень взятки
Железнодорожный районный суд Львова приговорил подполковника юстиции следственного управления Службы безопасности Украины во Львовской области Украины к семи с половиной годам лишения свободы за получение взятки в размере 300 тыс. грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Западного региона.
"24 февраля 2017 года Железнодорожный районный суд Львова на открытом судебном заседании признал виновным старшего следователя по особо важным делам Управления СБУ во Львовской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством", - сказано в сообщении.
В июле 2015 года подполковник юстиции, злоупотребляя служебным положением, требовал и получил 300 тыс. грн взятки за непривлечение сотрудника Главного управления Государственной миграционной службы во Львовской области к уголовной ответственности и прекращение уголовного производства.
Помимо лишения свободы, суд запретил подсудимому занимать должности в органах государственной власти на срок три года с конфискацией личного имущества, а также с лишением воинского звания "подполковник юстиции".
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:49
-
вчера
16:33
-
10:11
-
08:46
-
08:27