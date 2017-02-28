Полиция задержала 37 нападавших на участников блокады Донецка

Участники блокады заявили о штурме неизвестными редута на станции в Кривом Торце. В полиции информацию подтвердили, сообщается о 37 задержанных

В "Штабе блокады торговли с оккупантами" заявили о штурме неизвестными редута участников в Кривом Торце Донецкой области. Соответствующее заявление обнародовано на странице "штаба" в Facebook. В полиции заявили, что задержали 37 нападавших.



"Прямо сейчас идет штурм редута блокады в Кривом Торце "16 добровольческого батальона". Вооруженные титушки штурмуют превосходящими силами (в 5-6 раз больше)", - говорится в сообщении.

В "штабе" блокады заявляют, что полиция полностью бездействует. "Получил легкое ножевое ранение в ногу один из защитников редута. Пытаются захватить тепловозы с углем и уничтожить редут", - отметили в "штабе".

"Все происходит по такому же сценарию как несколько недель назад, когда автобусы с титушки под прикрытием генерала полиции Аброськина были задержаны ветеранами у Бахмутского блок-поста. Редутам отправлена ​​помощь", - сказано в заявлении.

О конфликте в Кривом Торце также сообщил депутат Семен Семенченко у себя в Facebook. "Подтвердилась информация о нападении на редут "16 добровольческий". Титушки в большом количестве, "бабушки" для камуфляжа и ТВ. Полиция не действует", - заявил он.

В полиции Донецкой области подтвердили, что на железнодорожной станции Кривой Торец "возник конфликт" и один человек получил ранение.

"По состоянию на 14:40 полицейские задержали 37 лиц, которые совершили нападение на участников блокады. Устанавливаются личности каждого участника конфликта. Ведется проверка", - сообщили в полиции.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.