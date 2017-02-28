Полторак назначил расследование из-за плохого питания военных

Специальные мобильные группы представителей Минобороны проверят все воинские части, в которых предоставляет услуги по питанию компания ООО Геус-групп

Министр обороны Степан Полторак назначил служебное расследование по факту неудовлетворительного питания в воинской части в Самборе Львовской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

"В связи с информацией, распространенной в СМИ о неудовлетворительном состоянии питания в воинской части, дислоцированной в Самборе Львовской области, министр обороны Украины назначил служебное расследование данных фактов", - сказано в нем.

Услуги по питанию в данной воинской части предоставляет компания ООО Геус-групп.

Группа представителей Минобороны уже выехала в воинскую часть для осуществления проверки.

Кроме того, по решению Полторака, специальные мобильные группы представителей Минобороны проверят все воинские части, в которых предоставляет услуги по питанию указанная компания.

Также министр обороны обратился к главному военному прокурору с целью открытия уголовного производства относительно данных фактов.

Ранее сообщалось, что в 2017 году 25 военных частей планируется перевести на новую систему обеспечения питанием.

В ноябре прошлого года 20 января Полторак подписал концепцию реформирования системы питания армии до 2020 года, а также план ее реализации.

Первыми на новые стандарты питания переведут Одесскую Западную базу ВМС, 19-ю ракетную бригаду, 184-й учебный центр Старычи, 142-й учебный центр ССО, 199-й учебный центр ВДВ, 79-ю ДШБ, 8-й ОП СпН (включая 140 у/ц ССО), 3-й ОП СпН, 37 ОПЗ, 56 ОМПБр и ряд других армейских частей.

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