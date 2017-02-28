Дело об аннексии Крыма: выдвинуто обвинение против гражданина РФ

Александр Остриков обвиняется в совершении действий, направленных на нарушение территориальной целостности Украины

Главная военная прокуратура ГПУ завершила специальное досудебное расследование против гражданина РФ, начальника Береговых войск ЧФ РФ Александра Острикова. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

Россиянина подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК.

Также военная прокуратура составила обвинительный акт в отношении Острикова.

Согласно сообщению, Остриков обвиняется в том, что, занимая должность начальника Береговых войск ЧФ РФ в Крыму, в период февраля-марта 2014 года совершил действия, направленные на нарушение территориальной целостности Украины путем ведения агрессивной войны для организации оккупации и последующей аннексии территории полуострова Крым.

При этом Остриков действовал по предварительному сговору с командующим ЧФ РФ Александром Витком и другими должностными лицами ВС РФ.

Он выполнял свою роль в преступном плане путем передачи приказов подчиненным военнослужащим ЧФ РФ по блокированию, захвату и взятию под контроль определенных объектов и воинских частей ВСУ и Госпогранслужбы.

Кроме того, по данным следствия, Остриков лично склонял командиров военной части АА2272, дислоцированной в Феодосии, и АА0669, дислоцированной в Керчи, к совершению государственной измены.

Ранее министр юстиции Павел Петренко назвал фамилии чиновников страны-агрессора России, которые причастны к аннексии Крыма. Среди них была и фамилия Острикова.

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