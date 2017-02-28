Дело об аннексии Крыма: выдвинуто обвинение против гражданина РФ
Главная военная прокуратура ГПУ завершила специальное досудебное расследование против гражданина РФ, начальника Береговых войск ЧФ РФ Александра Острикова. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.
Россиянина подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК.
Также военная прокуратура составила обвинительный акт в отношении Острикова.
Согласно сообщению, Остриков обвиняется в том, что, занимая должность начальника Береговых войск ЧФ РФ в Крыму, в период февраля-марта 2014 года совершил действия, направленные на нарушение территориальной целостности Украины путем ведения агрессивной войны для организации оккупации и последующей аннексии территории полуострова Крым.
При этом Остриков действовал по предварительному сговору с командующим ЧФ РФ Александром Витком и другими должностными лицами ВС РФ.
Он выполнял свою роль в преступном плане путем передачи приказов подчиненным военнослужащим ЧФ РФ по блокированию, захвату и взятию под контроль определенных объектов и воинских частей ВСУ и Госпогранслужбы.
Кроме того, по данным следствия, Остриков лично склонял командиров военной части АА2272, дислоцированной в Феодосии, и АА0669, дислоцированной в Керчи, к совершению государственной измены.
Ранее министр юстиции Павел Петренко назвал фамилии чиновников страны-агрессора России, которые причастны к аннексии Крыма. Среди них была и фамилия Острикова.
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