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Драка на станции Кривой Торец: задержаны 37 человек

28.02.2017 23:31
На станции ситуацию стабилизировали, правопорядок контролирует полиция
Драка на станции Кривой Торец: задержаны 37 человек
Скриншот

Полиция задержала 37 участников драки на железнодороожной станции Кривой Торец. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на странице в Facebook.

По его словам, ситуация там стабилизирована и полиция контролирует правопорядок. 

"Полиция будет так действовать и дальше - вне зависимости от кланов справа или слева, моих или ваших предпочтений, симпатий и антипатий", - заверил министр.

По словам Авакова, некоторые участники драки признались, что получили 100 гривень. 

В видео есть нецензурная лексика

Во ходе конфликта пострадали три человека. 

28 февраля 2017 года "штаб блокады" заявил о якобы штурме неизвестными "редута" на станции Кривой Торец. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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