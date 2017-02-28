Драка на станции Кривой Торец: задержаны 37 человек
Полиция задержала 37 участников драки на железнодороожной станции Кривой Торец. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на странице в Facebook.
По его словам, ситуация там стабилизирована и полиция контролирует правопорядок.
"Полиция будет так действовать и дальше - вне зависимости от кланов справа или слева, моих или ваших предпочтений, симпатий и антипатий", - заверил министр.
По словам Авакова, некоторые участники драки признались, что получили 100 гривень.
В видео есть нецензурная лексика
Во ходе конфликта пострадали три человека.
28 февраля 2017 года "штаб блокады" заявил о якобы штурме неизвестными "редута" на станции Кривой Торец.
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