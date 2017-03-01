У россиянина на границе изъяли две деревянные иконы
01.03.2017 02:56
Гражданин России пытался ввезти иконы в Украину, их ценность установит экспертиза
Фото: ГПСУ
На пункте пропуска Горностаевка пограничники Черниговского отряда обнаружили две старинные иконы у гражданина РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Ввезти их в Украину пытался 21-летний россиянин, который ехал поездом Санкт-Петербург - Киев. Две деревянные иконы из изображением Божьей Матери и Иисуса Христа были среди личных вещей.
Иконы изъяли, их стоимость определят после проведения всех процедур по установлению их возможной культурной или исторической ценности.
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