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ГУР: В Крыму затягивают расследование драки с участием оккупантов

01.03.2017 11:59
В оккупированном Армянске 30 января российские десантники подрались с местными жителями. Сейчас оккупанты пытаются затянуть расследование инцидента
ГУР: В Крыму затягивают расследование драки с участием оккупантов
Российские десантники (фото - EPA)

Российское военное командование пытается затянуть расследование драки с участием военных армии РФ во временно аннексированном Крыму. Об этом в Facebook-сводке сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

Как отмечает разведка, 30 января 2017 года в развлекательном заведении временно оккупированного Армянска произошла массовая драка с участием местных жителей и военных батальонной тактической группы 51-го парашютно-десантного полка (Тула) 106-й воздушно-десантной дивизии РФ.

Сейчас командование ВДВ государства-агрессора пытается "локализовать последствия негативного влияния на имидж" оккупантов, вызванного дракой, заявляют в ГУР.

"Осознавая возможность применения к десантникам строгого наказания за правонарушения, их руководство заставляет адвокатов затягивать расследование, одновременно под разными предлогами шантажирует и запугивает потерпевших и свидетелей происшествия", - говорится в сообщении разведки.

28 февраля 2017 года сообщалось, что Главная военная прокуратура завершила специальное досудебное расследование в отношении гражданина РФ, начальника Береговых войск ЧФ России Александра Острикова, обвиняемого в ведении агрессивной войны для организации оккупации и последующей аннексии территории полуострова Крым.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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