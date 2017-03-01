В Одесской области под видом соломы перевозили спирт - СБУ

По документам 3,5 тысячи литров спирта проходили как солома, сообщают правоохранители

Правоохранители в Одесской области во время рейда по перекрытию путей контрабанды изъяли из незаконного оборота крупную партию спирта. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Возле села Степановка Раздельнянского района был задержан грузовик с 3500 литрами спирта, ориентировочная стоимость которого - 124 тысяч гривень.

"По документам спирт, который должен был быть использован для производства контрафакта, проходил как солома", - рассказали в пресс-службе.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление алкогольных напитков) Уголовного кодекса.

26 ноября 2016 года сообщалось, что три человека в Киеве умерли, употребив технических спирт.

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