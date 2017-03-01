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Количество отравившихся в Бахмуте школьников достигло 60

01.03.2017 14:56
Как сообщили в полиции, в настоящее время известно о недомогании у 60 детей. По данному факту открыто уголовное производство
Количество отравившихся в Бахмуте школьников достигло 60

Количество учеников, отравившихся в одной из школ Бахмута, увеличилось до 60 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"По состоянию на 09:20 (1 марта - ред.) известно о недомогании у 60 детей, из которых 40 обратились в школьный медпункт, еще 20 - в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, в настоящее время в инфекционное отделение местной больницы госпитализированы 16 учащихся 1-10 классов.

28 февраля 2017 года в детскую больницу Бахмута попали 16 учеников местной школы, у которых диагностировали пищевую токсикоинфекцию и синдром гастроэнтероколита. Позже в больницу обратились еще двое детей с аналогичными симптомами. Все они питались в школьной столовой.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 137 УК Украины (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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