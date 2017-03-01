Суд в Варшаве намерен выдать США обвиненного в пиратстве украинца

21 июля 2016 на аэродроме им. Шопена в Варшаве харьковчанина Артема Ваулина задержали польские пограничники

Варшавский окружной суд согласился на экстрадицию в США украинца Артема Ваулина, владельца одной из крупнейших в мире торрент-сети KickassTorrents. Американцы намерены предъявить ему обвинения в нарушении авторских прав и отмывании грязных денег. Ваулин находится сейчас в больнице недалеко от Варшавы. Об этом сообщает Польское радио.

Это первый этап процедуры экстрадиции. Законность экстрадиции должен подтвердить суд в двух инстанциях, возможно также обжалования решения в Верховном суде. Если суды в обоих инстанциях согласятся на выдачу украинца, то окончательное решение будет принимать министр юстиции.

Как сообщили в варшавском суде, "в связи со сложностью и объемом дела, объявление обоснования этого решения растянется на срок до семи дней".

21 июля 2016 на аэродроме им. Ф. Шопена в Варшаве харьковчанина Артема Ваулина задержали польские пограничники. Процесс по делу его экстрадиции продолжается уже почти пять месяцев.

Владелец интернет-сеть KickassTorrents и его адвокаты изначально утверждали, что 30-летний мужчина имеет серьезные проблемы с позвоночником, ему трудно передвигаться и ему нужен постоянный врачебный контроль, поэтому он не в состоянии принимать участие в следующих заседаниях суда. В связи с этим процессы в ноябре и декабре не состоялись.

Мужчина сначала находился под стражей, но из-за ухудшения состояния здоровья, его перевезли в одну из больниц недалеко от Варшавы. Там также состоялось заседание, на котором окружной суд согласился на его экстрадицию.

По словам американской генеральной прокуратуры, Артем Ваулин, который в 2008 год выложил в свободный доступ системе BitTorrent стони миллионов файлов с музыкой и фильмами, компьютерными играми и телепрограммами, предоставил доступ к их загрузки через веб-сеть. Ему инкриминируют деятельность, вызвала убытки правообладателей на сумму 1 млрд долларов, а также отмывание денег. В США украинцу грозит до пяти лет лишения свободы за нарушение авторских прав и до 20 - за отмывание денег.

Согласно статистике, торрент-сеть KickassTorents ежемесячно посещает до 50 млн интернет-пользователей. По состоянию на июль 2016 сайт занимал 68 место по посещаемости в мире согласно глобальным рейтингом Alexa.

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