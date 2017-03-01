С захваченного в Нигерии судна освобождены трое украинцев

Освобождены трое граждан Украины - членов экипажа судна Gaz Providence, которое 6 февраля было захвачено пиратами у побережья Нигерии

В результате переговоров дипломатов освобождены трое украинских моряков - членов экипажа грузового судна Gaz Providence, которое было захвачено пиратами в территориальных водах Нигерии 6 февраля. Об этом говорится в сообщении департамента консульской служба МИД.

"По информации посольства Украины в Греции, трое граждан Украины - члены экипажа судна Gaz Providence, которые 6 февраля были захвачены пиратами в акватории Гвинейского залива у побережья Нигерии, освобождены после проведенных переговоров и находятся в безопасности", - сказано в сообщении.

"Близкие и родные членов экипажа судна уведомлены судовладельцем об освобождении граждан Украины. Дело находится на контроле посольства Украины в Нигерии", - добавили в МИД.

В МИД не уточнили, имеет ли это освобождение отношение к захваченному судну BBC Caribbean, на борту которого находились семь граждан России и один гражданин Украины.

Судно также было захвачено 6 февраля этого года в территориальных водах Нигерии.

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