Боевики обстреляли Красногоровку: ранен один мирный житель

Пенсионерка 1946 года рождения получила осколочное ранение правой руки. Сейчас пострадавшую транспортируют в больницу Курахово

В среду, 1 марта, в результате артиллерийского обстрела террористов Красногоровки Донецкой области ранение получила одна женщина. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение о происшествии поступило в полицию из больницы Красногоровки около 20:10.

Под огонь из артиллерии боевиков попал частный сектор по улице 1 мая, которая расположена вблизи линии разграничения.

Женщина в это время находилась в доме. Во время очередного взрыва осколок влетел через окно и ранил ее.

Пенсионерка 1946 года рождения получила осколочное ранение правой руки.

Пострадавшая была госпитализирована ​​в местную больницу, откуда пациентку направили в больницу городе Курахово.

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