Боевики обстреляли Красногоровку: ранен один мирный житель
В среду, 1 марта, в результате артиллерийского обстрела террористов Красногоровки Донецкой области ранение получила одна женщина. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Сообщение о происшествии поступило в полицию из больницы Красногоровки около 20:10.
Под огонь из артиллерии боевиков попал частный сектор по улице 1 мая, которая расположена вблизи линии разграничения.
Женщина в это время находилась в доме. Во время очередного взрыва осколок влетел через окно и ранил ее.
Пенсионерка 1946 года рождения получила осколочное ранение правой руки.
Пострадавшая была госпитализирована в местную больницу, откуда пациентку направили в больницу городе Курахово.
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