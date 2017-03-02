В Ровенской области старатели повредили железнодорожный путь

Копатели янтаря повредили подъездную колею к Клесовскому карьеру. Прибывшую полицию не допустила к месту вооруженная группа из почти 400 человек

Группа сторонних лиц повредила подъездную колею к Клесовскому карьеру. По оперативной информации Департамента безопасности Укрзалиныци, на месте инцидента, возле колеи, работало около 80 мотопомп, с помощью которых добывали янтарь. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалиныци.

В результате проведения незаконных работ повреждено земельное полотно колеи.

Как сообщается, на место добычи янтаря прибыли сотрудники полиции, однако их встретила вооруженная группа из почти 400 человек.

"Завтра железнодорожники попытаются провести обследование поврежденной инфраструктуры и оценить нанесенный злоумышленниками ущерб", - говорится в сообщении пресс-службы.

Об инциденте также будет проинформирована Служба безопасности Украины.

7 февраля в связи с обострением ситуации с незаконной добычей янтаря, в Олевск Житомирской области была отправлена Первая бригада оперативного назначения Национальной гвардии.

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